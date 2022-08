Diedorf

10:37 Uhr

Unbekannter fährt in Diedorf gegen ein geparktes Auto

Ein geparktes Auto ist in Diedorf von einem Unbekannten angefahren worden.

Ein schwarzer Fiat Punto wird in Diedorf angefahren und an mehreren Stellen beschädigt. Der Wagen war ordnungsgemäß in der Benzstraße geparkt.

Ein geparktes Auto ist in Diedorf von einem Unbekannten angefahren worden. Der schwarze Fiat Punto stand am Montag von 6.45 bis 16 Uhr in der Benzstraße. Als die 32-jährige Halterin zu ihrem Wagen ging, bemerkte sie, dass der Außenspiegel, sowie die Fahrertüre und der vordere Kotflügel beschädigt waren. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 750 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen. (thia)

