Unbekannter fährt mit Person auf der Motorhaube los

Eine ungewöhnliche „Kühlerfigur“ meldet die Polizei aus Diedorf: Dort fuhr ein Auto mit einer Person auf der Motorhaube los.

Ein nicht alltäglicher Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstag, 30. September, gegen 20.10 Uhr auf dem Gelände der OMV-Tankstelle in Diedorf. Hierbei füllte eine männliche Person das Scheibenwischerwasser auf, während der Fahrer im Auto saß und dann leicht anfuhr. Daraufhin legte sich die Person, vermutlich aus Spaß, auf die Motorhaube. Anschließend fuhr der Fahrer dann wirklich los und fuhr mit seinem Fahrzeug und der auf der Motorhaube liegenden Person auf die B300 in Fahrtrichtung Augsburg auf. Verletzt wurde bei dieser Aktion wohl niemand. Da das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden konnte, bittet die Polizeiinspektion Zusmarshausen um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 08291/18900. (lig)