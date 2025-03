Unbekannter klaut Fahrrad am Bahnhof in Diedorf

Am Bahnhof in Diedorf ist ein Fahrrad gestohlen worden, berichtet die Polizei. Die Tat ereignete sich demnach bereits im Laufe des vergangenen Montags. Das graue Fahrrad der Marke Canyon, Typ Strive, war mit einem Schloss am Fahrradständer gesichert. Der oder die Unbekannte entwendete das Fahrrad mitsamt dem Schloss. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 2600 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

