Unbekannter klaut Fahrrad aus Garage in Diedorf

Ein abgeschlossenes Mountainbike ist aus einer Garage in Diedorf gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

Aus einer Garage in Diedorf ist laut Polizei ein Mountainbike gestohlen worden. Das Rad war an einem Regal angeschlossen und stand in einer unversperrten Garage in der Schwarzbachstraße. Es handelt sich laut Polizei um ein Mountainbike der Marke Patria, Typ Trail in den Farben schwarz und grau. Wann genau das Rad gestohlen wurde, ist unklar. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Tat im Zeitraum zwischen September und Mitte Dezember ereignete. (kinp)