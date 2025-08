Unbekannter klaut Kopfhörer und iPad aus Paketen in Hauseingang

Der Inhalt aus zwei Paketen in Diedorf ist gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurden die Pakete in einem Hauseingang in der Wohnanlage Bei den Zäunen für jedermann zugänglich abgelegt. In der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 17.20 am Dienstag schlug der Dieb dann vermutlich zu, heißt es im Bericht der Polizei.

Der Unbekannte entwendete die Pakete und öffnete diese im Keller des Anwesens. Dort wurde die leere Verpackung aufgefunden. In den Paketen befanden sich Kopfhörer und ein iPad. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)