Unbekannter klaut Rucksack in Diedorfer Supermarkt

Derr Rucksack einer 79-Jährigen ist am Mittwoch in einem Supermarkt in Diedorf gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

Einer 79-Jährigen wurde am Mittwoch ihr Rucksack in einem Supermarkt in Diedorf gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach ereigntee sich die Tat gegen 17 Uhr in dem Markt in der Straße Am Straßfeld. Während des Einkaufs legte die Dame ihren Rucksack im EInkaufswagen ab und entfernte sich davon. Als sie rückkahm, war der Rucksack verschwunden, heißt es im Bericht der Polizei. In dem Rucksack befand sich unter anderem ein Geldbeutel, in dem sich laut Polizei ein mittlerer dreistelliger Betrag an Bargeld befand. (kinp)