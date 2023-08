Unbekannter stiehlt Fahrrad am Bahnhof Diedorf

Die Polizei Zusmarshausen meldet den Diebstahl eines Fahrrades am Bahnhof Diedorf und sucht Zeugen.

Auf ein Fahrrad, das am Bahnhof Diedorf abgestellt war, hatte es ein unbekannter Dieb oder eine Diebin abgesehen. Das Fahrrad der Marke Canyon Typ Nerve AL 8.0 in Schwarz/Weiß wurde laut Polizeibericht am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.45 bis 18.05 Uhr aus dem Abstellplatz am Bahnhof Diedorf gestohlen. Der Wert des Rades wird auf rund 1500 Euro angegeben. (kar)