Unbekannter tritt in Diedorf Spiegel an einem Fiat ab

Ein Unbekannter hat in Diedorf an einem roten Fiat 500 den rechten Außenspiegel abgetreten. Der Wagen stand zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Ludwig-Thoma-Straße.

Am Fiat entstand laut Polizei durch den Fußtritt ein Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)