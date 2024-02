Unbekannter tritt Spiegel an Auto in Diedorf ab

Die Außenspiegel eines in Diedorf abgestellten Autos sind von einem Unbekannten abgetreten worden. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Seniorenheims.

Ein Unbekannter hat laut Polizei die Außenspiegel eines in Diedorf geparkten Autos abgetreten. Der Wagen stand in der Zeit zwischen dem 7. und 21. Februar auf dem Parkplatz des Seniorenheims in der Diedorfer Lindenstraße und gehört einer 87-Jährigen.

Es handelt sich um einen Toyota Prius, berichtet die Polizei. Der Wagen war mit einer Plane abgedeckt. Den Sachschaden an dem beschädigten Auto schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. (kinp)