Unbekannter versucht Auto in Diedorf aufzubrechen

Ein Unbekannter hat es auf einen in Diedorf abgestellten Subaru abgesehen. Weshalb er es gerade auf diesen älteren Wagen abgesehen hat, wirft Fragen auf.

Ein unbekannter Täter versuchte am Mittwoch gegen 6 Uhr einen in der Diedorfer Hauptstraße 27 abgestellten weißen Subaru aufzubrechen. Der Türgriff wurde dabei beschädigt, der Täter sei allerdings nicht ins Fahrzeug gelangt, teilt die Polizei mit. Warum gerade dieses erkennbar ältere, in schlechtem Zustand befindliche Fahrzeug angegangen wurde, ist nicht klar. Es hätten sich, wie bereits von außen erkennbar war, auch keinerlei Wertsachen im Auto befunden, so die Polizei. (kinp)