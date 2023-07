Diedorf

11:38 Uhr

Unbekannter will mit Flex Blumenkasse in Diedorf knacken

Ein dreister Dieb hat am frühen Montagmorgen versucht, in Diedorf die Kasse eines Blumenstands aufzubrechen.

Ein Dieb macht sich am Gymnasium in Diedorf an der Kasse für Schnittblumenverkauf zu schaffen. Dabei wird er jedoch von einer Zeugin beobachtet.

Ein dreister Dieb hat am frühen Montagmorgen versucht, in Diedorf die Kasse eines Blumenstands aufzubrechen. Allerdings wurde er dabei von einer Frau beobachtet, woraufhin er von seinem Vorhaben abließ. Nach Auskunft der Polizei hatte die Zeugin gegen 2.30 Uhr den Mann an der Kasse für Schnittblumenverkauf am Schmetterlingsplatz beim Gymnasium bemerkt. Der Unbekannten versuchte gerade, den Metallbehälter aufzuflexen. Als sich die Frau näherte, flüchtete er. Daher kam es lediglich zu einem kleinen Sachschaden an der Geldkassette. (thia).

