Unbekannter wirft in Diedorf eine Glasflasche auf eine Terrasse

Auf einer Terrasse in Diedorf schlägt eine geworfene Glasflasche direkt neben der Bewohnerin auf. Die Frau hat Glück und wird dabei nicht verletzt.

Ein Unbekannter hat am Dienstag eine Glasflasche auf die Terrasse eines Einfamilienhauses in Diedorf geworfen. Wie die Polizei mitteilt, schleuderte der Täter die Flasche um 15.30 Uhr vom angrenzenden Spielplatz auf das Grundstück in der Pestalozzistraße. Die Flasche schlug direkt neben der Bewohnerin auf und zersplitterte. Die Frau hatte Glück und wurde nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter 08291/18900 zu melden. (jly)

