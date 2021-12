Unbekannter zerkratzt grauen Mitsubishi in Diedorf

Vor dem Seniorenzentrum an der Lindenstraße wird das Auto an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein grauer Mitsubishi ASX ist in Diedorf über die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt worden. Das Auto stand am Samstag auf dem Parkplatz eines Seniorenzentrums an der Lindenstraße.

Passiert ist die Sachbeschädigung laut Polizei im Zeitraum zwischen 15.30 und 20 Uhr. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro verursacht. Hinweise werden von der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)