Unbekannter zersticht in Diedorf beide Vorderreifen an einem Pferdeanhänger

Passiert ist die Tat laut Polizei irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr. Der Anhänger stand in dieser Zeit in der Adalbert-Stifter-Straße. Die 21-jährige Besitzerin des Anhängers vermutet einen Zusammenhang mit einem anonymen Schreiben an den Markt Diedorf, in dem ihr ein Parkverstoß vorgeworfen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 160 Euro. (thia)