Unfall auf der B 300 bei Diedorf: 70-Jährige und ihr Sohn schwer verletzt

Plus Am Mittwochvormittag kommt es auf der B 300 bei Diedorf zu einem schweren Unfall. Dabei werden die Fahrerin und ihr 43-jähriger Sohn schwer verletzt.

Am Mittwochvormittag kam es auf der B 300 zwischen Gessertshausen und Diedorf auf Höhe der Abzweigung nach Anhausen (Gessertshauser Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Diedorf, Wilishausen und Anhausen sowie mehrere Rettungswagen. Auch ein Hubschrauber landete.

Laut Polizei kam eine 70-jährige Autofahrerin aus dem westlichen Landkreis gegen 10 Uhr aus ungeklärter Ursache und alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, schanzte regelrecht über eine erhöhte Böschung, kollidierte mit einem Verkehrsschild und überschlug sich schließlich mit ihrem Auto.