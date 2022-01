Diedorf

Unfall auf der B300: BMW-Fahrerin übersieht in Diedorf ein Auto

Nicht aufgepasst hat eine 22-jährige BMW-Fahrerin am Freitag auf der B300.

Am Ende der zweispurigen Fahrbahn der B300 in Diedorf will eine Autofahrerin die Spur wechseln. Dabei übersieht sie ein Auto neben ihr.

Nicht aufgepasst hat eine 22-jährige BMW-Fahrerin am Freitag auf der B300. Die junge Frau war gegen 23.50 Uhr von Augsburg kommend in Richtung Diedorf unterwegs. Am Ende der zweispurigen Straße wechselte die 22-Jährige laut Polizei von der linken Fahrspur auf die rechte und übersah dabei einen 56-jährigen Opel Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro. (thia)

