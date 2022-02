Unfall in Diedorf: 19-Jährige achtet nicht auf rechts vor links

Eine junge Frau fährt in ihrem Hyundai auf der Straße Pfannenstiel in Diedorf und übersieht, dass ihr eine Opel-Fahrerin entgegenkommt, die Vorfahrt hat.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 19-jährige Autofahrerin am Montag in Diedorf. Die junge Frau war um 16.30 Uhr mit ihrem Hyundai in der Straße Pfannenstiel in nördlicher Richtung unterwegs.

Unfall: Frau missachtet in Diedorf rechts vor links

An der Einmündung zur Grubbühlstraße kam ihr laut Polizei eine 29-jährige Opel-Fahrerin entgegen, die Vorfahrt hatte. Die 19-Jährige war jedoch bereits zu weit mit der Front ihres Autos in die Grubbühlstraße eingefahren, sodass es zur Kollision mit dem Opel kam. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. (thia)