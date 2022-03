Unfall in Diedorf: 26-Jähriger unterschätzt die Straßenbreite

Zwei Autos kommen sich in Diedorf entgegen. Der eine Fahrer hält an, der andere versucht sich durchzuschlängeln. Es kommt zum Unfall.

Zu schmal ist die Straße für zwei Autos in Diedorf gewesen. Ein 78-Jähriger hatte am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Wellenburger Straße angehalten, da ihm ein anderes Auto entgegenkam.

Der 26-Jährige versuchte dennoch, trotz der verengten Fahrbahn an dem Senior vorbeizufahren. Dabei unterschätzte er dann laut Polizei wohl die verbleibende Straßenbreite und streifte den Wagen des 78-jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden in Höhe von 2400 Euro. (thia)