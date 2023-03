Unfall löst heftigen Streit zwischen Autofahrer und Bauarbeiter aus

Ein Autofahrer streift in Diedorf ein auf die Straße ragendes Aluminiumprofil. Daraufhin entbrennt ein so heftiger Streit mit dem Bauarbeiter, dass die Polizei schlichten muss.

Ein Verkehrsunfall in Diedorf hat einen heftigen Streit ausgelöst. Erst die Polizei konnte die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern schlichten.

Passiert ist der Unfall am Montag gegen 17 Uhr in der Bonchamper Straße. Ein 32-jähriger Arbeiter hatte ein Aluminiumprofil auf einen am Straßenrand geparkten Anhänger gelegt, um dieses dort zu bearbeiten. Ein vorbeifahrender Audi-Fahrer übersah laut Polizei das quer liegende und überstehende Bauteil und streifte es mit dem rechten Außenspiegel, der dabei beschädigt wurde. Es entbrannte ein so heftiges Wortgefecht zwischen dem Bauarbeiter und dem Audi-Fahrer, dass schließlich die Polizei einschreiten musste. (thia)