Unfall mit Streifschaden in Diedorf

Als eine Autofahrerin am Montag auf den Lidl-Parkplatz in Diedorf einbiegen möchte, wird sie von einem anderen Autofahrer übersehen und es kommt zu einem Unfall.

Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 17.40 Uhr im Bereich des Lidl-Parkplatzes in Diedorf gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 21-Jährige mit ihrem Opel auf den Parkplatz einbiegen. Sie ordnete sich dazu auch richtig ein, berichten die Beamten. Allerdings schätzte ein 34-Jähriger die Breite seines Autos offenbar falsch ein, als er am Wagen der Frau vorbeifahren wollte. So kam es zu einem Streifzusammenstoß mit Sachschaden. Den schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)