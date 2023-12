Ein Unbekannter hat ein Auto auf dem Lidl-Parkplatz angefahren, berichtet die Polizei. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er offenbar davon.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in Diedorf. Demnach soll ein Opel Astra bereits am Mittwoch in der Zeit zwischen 18.05 Uhr und 18.20 Uhr von einem Unbekannten angefahren worden sein. Als der Halter des Opel zu seinem Auto kam, stellte er Kerben und Kratzer an der hinteren linken Türe fest. Eventuell wurde der Schaden auch durch einen Einkaufswagen verursacht, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 500 Euro. (kinp)