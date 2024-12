Unfallflucht auf Post-Parkplatz in Diedorf

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Diedorf gegen eine 75-Jährige. Sie soll am Mittwochnachmittag einen auf dem Parkplatz der Post in Diedorf geparkten Wagen angefahren haben. Laut Polizei entfernte sich die Frau nach dem Unfall vom Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, welcher den Unfall wahrnahm, notierte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin und konnte der Polizei auch eine Fahrerbeschreibung abgeben. Die Polizei konnte aufgrund dieser Angaben die 75-Jährige ermitteln. Sie gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Gegen die 75-Jährige wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, heoßt es im Bericht der Polizei. (kinp)

