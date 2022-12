Unfallflucht mal anders: In Diedorf fuhr der Geschädigte davon

Am Samstagmittag krachte es in Diedorf beim Ausparken. Doch als die Fahrerin ausstieg, war das andere Auto schon weg.

Am Samstag gegen 12 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Audi bei der Sparkasse rückwärts, als sie einen Schlag vernahm. Sie blieb stehen und stieg aus. Laut Polizei erkannte sie einen Schaden an der hinteren, linken Stoßstange. Zunächst konnte sie sich den Schaden nicht erklären, bis ein Passant berichtete, dass sie rückwärts gegen einen durchfahrenden blauen Kleinwagen gestoßen sei, der aber nach dem Unfall weiter fuhr. Dieser war mit zwei Personen besetzt und dürfte ebenfalls einen Schaden haben. Weitere Zeugen beziehungsweise der Fahrer des blauen Kleinwagens sollen sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 melden. (dav)