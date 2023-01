Ungesichertes Fahrzeug rollt in Diedorf gegen Betonfundament

Eine 55-Jährige parkt ihren Wagen in Diedorf vor einem Supermarkt. Plötzlich macht sich das Auto selbstständig und rollt los.

Ein Auto hat sich am Samstag in Diedorf plötzlich selbstständig gemacht und ist gegen ein Betonfundament gerollt. Die 55-jährige Fahrerin hatte um 19.10 Uhr den Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Straßfeld geparkt.

Dabei vergaß sie laut Polizei offensichtlich das Auto gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug rollte gegen ein Betonfundament. Daran entstand zwar kein Schaden - aber dafür am Auto. Höhe: rund 1000 Euro. Verletzt wurde durch die Unachtsamkeit glücklicherweise niemand. (AZ)