Urna Chahar-Tugchi rührt mit ihrem Gesang die Herzen in Diedorf

Plus Sie holt die Inspiration für ihre Leider aus den Weiten ihrer Heimat, der Inneren Mongolei. So rührte Urna Chahar-Tugchi die Herzen der Zuhörer im Diedorfer Eukitea.

Eine starke poetische Stimme mit perfekter Gesangstechnik: Die Weltmusikerin Urna Chahar-Tugchi aus der Inneren Mongolei bewies bei ihrem Konzert im Diedorfer Eukitea-Klangraum ihre bestaunenswerte stimmliche Virtuosität und ihre poetische Strahlkraft. Ohne jegliches Beiwerk schaffte es die Sängerin direkt, die Herzen der Zuhörenden zu bewegen.