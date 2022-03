Verlosung: Musikalische Mittsommernacht im Diedorfer Eukitea

Musik für Saxofon und Klavier: Das Diedorfer Theaterhaus startet mit einem Konzert in die neue Spielzeit. Wer und was dabei zu hören ist.

Einen musikalisch reichhaltigen Abend verspricht das Diedorfer Theaterhaus Eukitea zum Auftakt der neuen Saison. "Mittsommernacht" ist das Motto eines Konzerts mit dem Saxofonisten Christian Elin und dem Pianisten Maruan Sakas. Für die Veranstaltung am Samstag, 2. April, ab 20 Uhr im Theaterhaus Eukitea in Diedorf verlosen wir fünfmal zwei Karten.

In Christian Elin und Maruan Sakas haben sich zwei Grenzgänger zu einem unkonventionellen Duo zusammengetan. Beide Musiker sind sowohl im Jazz als auch in der Klassik zu Hause. Diese Liebe zur Freiheit der Improvisation sowie zur Klarheit der klassischen Form drückt sich auch in ihren Kompositionen aus. Das im Jahr 2015 gegründete Duo gastiert regelmäßig bei hochrangigen Festivals sowie Konzert- und Jazzreihen.

Klangwanderungen zweier Vollblutmusiker: Zehn Karten werden verlost

Die Klangwanderungen der beiden Vollblutmusiker führen mal durch verschlungene Innenwelten, mal durch offene Klanglandschaften. Beide Musiker haben zwar einen klassischen Hintergrund, ihre musikalischen Vorlieben sind aber so vielfältig wie die Musik dieses Programms. So mischen sich mitunter Vierteltonklänge mit feinen impressionistischen Klangfarben. Ihr Musikstil findet auf Anhieb Zugang zu den Hörern.

Für die musikalische "Mittsommernacht" mit Christian Elin und Maruan Sakas am Samstag, 2. April, um 20 Uhr im Theaterhaus Eukitea in Diedorf verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Donnerstag, 31. März, 14 Uhr eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de und nennt uns das Jahr in welchem das Duo Elin/Sakas gegründet wurde. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Karten gibt’s unter tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/96474396 sowie vor der Vorstellung an der Abendkasse im Theaterhaus. (lig)