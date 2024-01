Vermisster Mann aus Diedorf ist wohlbehalten zurück

Seit dem Dreikönigstag wurde ein 62-jähriger Mann aus Diedorf vermisst. Nun die gute Nachricht: Er wurde gefunden.

Ein 62-jähriger Mann aus Diedorf wurde am Dreikönigstag als vermisst gemeldet. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach ihm. Nun die gute Nachricht: Er wurde am Mittwoch gegen 8.30 Uhr wohlbehalten in Donauwörth aufgefunden. (AZ)

