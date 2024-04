Versuchter Einbruch in Schrebergarten in Diedorf

Erst jetzt stellten die Besitzer fest, dass vor einigen Wochen versucht wurde, in ihr Schrebergarten-Häuschen in Diedorf einzubrechen.

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es im Zeitraum vom 26. Februar bis 19. März zu einem Einbruchsversuch in ein Wochenendhaus in der Schrebergartenanlage im Schreberweg in Diedorf. Hierbei versuchte ein bislang unbekannter Täter das Wochenendhaus an mehreren Stellen im Tür- und Fensterbereich aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Zudem wurde ein Vorhängeschloss

beschädigt. Gestohlen wurde nichts, der Sachschaden wird jedoch auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 zu melden. (dav)

