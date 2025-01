Vier neue Termine für das Stück „Sophie Scholl – Innere Bilder“

Im März finden wieder vier Aufführungen des bekannten Theaterstücks „Sophie Scholl – Innere Bilder“ statt. Das Theater Eukitea bringt es jeweils freitags, 21. und 28. März, sowie samstags, 22. und 29. März, um 20 Uhr in Diedorf auf die Bühne (Lindenstraße 18b). Den meisten Menschen ist Sophie Scholl im Zusammenhang mit der Weißen Rose bekannt. Die Eukitea-Produktion zeigt neben dem Mut und Drang nach Freiheit auch andere Aspekte der von den Nazis ermordeten Widerstandskämpferin: ihre unbändige Lebenslust, aber auch ihre Introvertiertheit und Tiefgründigkeit. Das Theaterstück beruht auf Texten und Briefen von Sophie Scholl und lässt die Welt einer jungen Frau, die für viele bis heute ein Vorbild ist, wiederaufleben. Beim Eintauchen in ihre Gedanken und Gefühle können die Zuschauenden mitfühlen, wie es den Menschen in der damals politisch schwierigen Zeit ergangen sein muss. Die Karten kosten regulär 22 Euro, ermäßigt 20 Euro. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zahlen 15 Euro. Die Karten sind per E-Mail an tickets@eukitea.de, telefonisch unter 08238/964743-96 oder auf www.eukitea.de erhältlich. (AZ)

