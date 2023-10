Diedorf

"Voices of Joy" eröffnen die Diedorfer Kulturtage

Voices of Joy Den 30 goldenen Stimmen von "Voices of Joy" gebührte der Eröffnungsabend der 16. Diedorfer Kulturtage.

Plus Emotionale Gospels und schwelgende Gesangsballaden lassen hunderte Zuhörer in die Schmuttertalhalle strömen. Noch bis zum 15. Oktober ist in Diedorf viel geboten.

„Kultur ist aus Diedorf nicht mehr wegzudenken! Kultur macht das Leben lebenswerter, verbindet und erheitert!“ Mit diesen knappen, aber schlagkräftigen Worten hat Diedorfs Bürgermeister Peter Högg die 16. Kulturtage seiner Landkreisgemeinde eröffnet. Und da auch zahlreiche neugierige Besucher aus anderen Ortschaften angereist waren, setzte der Rathauschef gleich noch hinzu: „Lernen Sie unsere lebens- und liebenswerte Heimat kennen! Wir haben hier jetzt einen kleinen Marathon vor uns: 15 Tage Kultur mit über 50 Veranstaltungen!“ Und das erste all dieser bunten und abwechslungsreichen Diedorfer Events gebührte dieses Jahr einem mit rund 30 Stimmenakrobaten aufgestellten gemischten Chor.

Der hat sich den passenden Namen „Vioces of Joy“ gegeben und auf seinem Eröffnungskonzert gleich schon mal eine farbenfrohe Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte und einer Vielzahl von Stilrichtungen angetreten. Ein paar romantische Pianoläufe, eine einzelne einvernehmende Gesangsstimme, dann der einsetzende Chor mit seiner vereinigten und voluminösen Stimmgewalt – und schon hatte das altbekannte „Vioces of Joy-Feeling“ in der komplett gefüllten Sporthalle seinen Anfang genommen.

