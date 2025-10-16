Volles Haus beim Auftritt der Bachtrompeter in Diedorf

Das Publikum in Diedorf war von dem mitreißenden Konzert des fünfköpfigen Blechbläser-Ensembles derart begeistert, dass es nach minutenlangem Applaus und stehenden Ovationen gleich zwei Zugaben erklatschte. Kein Wunder, denn die Nördlinger Bachtrompeter greifen in ihren Konzerten auf viele Eigen-Bearbeitungen zurück. Das Ensemble wurde 2004 gegründet und konzertiert zusammen mit zwei festen Organisten, Klaus Ortler und Thomas Rothfuß, sowie dem Paukenspieler und Sänger Tom Lier. Bei den 17. Diedorfer Kulturtagen zeigten die Musiker in der Kirche St. Adelgundis in Anhausen ihr Können. (AZ)

