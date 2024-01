Diedorf

Vom Glück, im Augsburger Land zu leben – auch in diesen Zeiten

Plus Wie verbreitet man Zuversicht in einer Zeit der Krisen und Kriege? Manchmal reicht es, den Standpunkt zu wechseln, sagt der Fabian Mehring beim Neujahrsempfang.

Wie verbreitet man Hoffnung und Zuversicht zum Start ins neue Jahr in einer Zeit, die gelähmt scheint vom Taumel aus der Coronapandemie in eine Welt mit Kriegen auch in Europa oder der direkten Umgebung? Der bayerische Minister für Digitales, Fabian Mehring ( Freie Wähler), hatte sich fest vorgenommen, in seinen Grußworten auf dem Neujahrsempfang in Diedorf nichts unversucht zu lassen, um Optimismus zu verbreiten. Sein Fazit: Es brauche wieder mehr „German Mut“ statt „German Angst“. Man müsse nur einmal den Standpunkt wechseln, um zu sehen: In Deutschland und erst recht im Augsburger Land lebt es sich alles andere als schlecht.

Sichtlich aufgeräumt war der Minister aus Meitingen bei seinem ersten dienstlichen Termin im Jahr 2024. Immerhin, so sagte er, war es schon lange sein Wunsch, in der Reihe der hochkarätigen Gastrednerinnen und -redner in Diedorf zu sprechen. Positiven Mutes wolle er ins neue Jahr geleiten. Denn die Welt habe sich zwar verändert, sei aber nicht so schlecht, wie es „politische Geschäftemacher“, wie er mit Blick auf rechte Kräfte in der Gesellschaft sagte, glauben machen wollten. Freilich gebe es auch in Bayern aufgrund der „politischen Weltlage Herausforderungen zu meistern“.

