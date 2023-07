Vom Löscheimer zum neuen Einsatzfahrzeug: So feiert die Feuerwehr Diedorf

Jahrelang hatten Aktive und Verein die Feier zum 150-jährigen Bestehen vorbereitet. Belohnt wurden sie durch ein gelungenes Fest mit Angebot für jeden.

„Ein Prosit auf die Freiwillige Feuerwehr Diedorf!“ Mit einem im wahrsten Sinne des Wortes „heißen“ Wochenende feierten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf ihr 150-jähriges Bestehen. Drei Tage lang ging es, teils bei sengender Hitze, rund um das Festzelt an der B300 mit zahlreichen interessanten Angeboten hoch her, aber auch das gemütliche Beisammensein bei Kaffee und Kuchen sowie Bier und Deftigem im Festzelt wurde aufrichtig geschätzt. Absoluter Höhepunkt der Festivitäten war der Sonntag.

Nach dem Regen bis in den Morgen war auch die ganz große Hitze vorbei und somit ließ es sich etwas entspannter feiern. Nach einem stärkenden Weißwurstessen traf man sich zum feierlichen Festgottesdienst im Festzelt. Mit der Segnung des von Bürgermeister und Schirmherrn Peter Högg gestifteten Fahnenbands sowie des, in diesem Jahr schon in Betrieb genommenen Einsatzfahrzeugs, einem Versorgungslastwagen der Firma MAN, ging es weiter. Schirmherr Högg zeigte sich besonders stolz auf die Wehr, mit hoch motivierten, hervorragend ausgebildeten Aktiven, welche die Führungsrolle der vier Ortsteilfeuerwehren übernimmt.

Schon zum Frühschoppen waren zahlreiche Festgäste gekommen

Zum Frühschoppen im Festzelt waren die Gäste besonders zahlreich gekommen, um dort dem malerischen Fahneneinzug der Nachbarwehren und Vereine beizuwohnen. Musikalisch umrahmt wurde dieser festliche Vormittag von der Musikkapelle der Partnergemeinde Latzfons. Über die Teilnahme einer Abordnung der befreundeten Feuerwehr in Südtirol sowie auf den Besuch aus der Partnergemeinde in Thüringen hatten die Kameradinnen und Kameraden sich schon im Vorfeld ganz besonders gefreut. Nicht nur sie gaben dem Fest ein besonderes Flair, auch die acht Festdamen, die in schmucken Dirndln glänzten, machten das Bild rund und bunt.

Sogar die Wasserrettung der Berufsfeuerwehr Augsburg zeigte beim Blaulichttag in Diedorf ihr Leistungsspektrum. Foto: Andreas Lode

Ein vielversprechendes Festprogramm machte bereits im Vorfeld neugierig und so begann das Feierwochenende schon am Freitag mit einem bunten und abwechslungsreichen Angebot auf dem Festplatz an der B300. Eingeladen war zunächst hauptsächlich die jüngere Generation zu einer mitreißenden 2000er-Party mit Deejay Short. Dazu ließen sich die jungen Diedorferinnen und Diedorfer nicht lange bitten und feierten begeistert weit in die Nacht hinein. Das Programm beinhaltete aber wirklich für jedes Alter und jeden Geschmack etwas. So war der Bereich in der Bahnhofstraße am Samstag und Sonntag gesteckt voll, denn da gab es so einiges zu sehen. Anziehungspunkt war am Samstagnachmittag die historische Oldtimerausstellung unter dem Motto „Vom Segeltucheimer zum Löschfahrzeug“.

Ob historische Ausstellung, Kinderprogramm oder Kuchenbuffet: Alles passte

Hier kamen Erinnerungen an alte Zeiten auf und so mancher stellte Vergleiche zur Ausrüstung der heutigen Feuerwehren an. Vielbeachtet war dabei der TS6 von 1931 auf einem Lafettenanhänger, mit einer fahrbaren Holzleiter, einer Handdruckspritze und mit einer Einhandspritze, den die Jubiläumswehr beisteuerte. Mit Fahrzeugen, Wagen und Spritzen beteiligten sich darüber hinaus weitere elf Wehren aus der näheren und weiteren Umgebung. Ein anschließender Besuch im Festzelt mit musikalischer Unterhaltung des Musikvereins Ziemetshausen war obligatorisch. Vor allem ließen sich die Besucherinnen und Besucher nicht das üppige Kuchenbuffet entgehen, das von der Freiwilligen Feuerwehr in Diedorf in Eigenregie angeboten wurde.

Ein weiterer Höhepunkt war der Blaulichttag unter dem Motto „Vom Rettungshund bis zur Flughafenwehr“. Hier beteiligte sich neben THW und Bundeswehr mit einem Flugfeldlöschfahrzeug auch die Polizei, die einige interessante Aktionen für Kinder dabei hatte. Mit Freuden ließen diese sich in einer Kinderwache die Fingerabdrücke abnehmen. Ob sich in die Zelle der Kinderwache einsperren lassen oder Funkgeräte ausprobieren, es wurde alles gerne angenommen. Das Interesse der Erwachsenen lag mehr auf den Polizeifahrzeugen wie Unfallkombi und ein VW-Bus, der wie ein normaler Streifenwagen ausgestattet ist. Die Kameradinnen und Kameraden der Diedorfer Feuerwehr durften sich über ein äußerst gelungenes Festwochenende freuen, das bei allen gut angekommen ist. Es dürfte nicht nur für Motivation in den eigenen Reihen gesorgt haben, sondern sicher konnte auch das ein oder andere neue Mitglied geworben werden.