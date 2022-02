Vorfahrtsfehler verursacht in Diedorf hohen Sachschaden

Beim Einbiegen in die Hauptstraße in Diedorf achtet eine 46-jährige BMW-Fahrerin nicht auf die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß mit einem Ford entsteht hoher Sachschaden.

Das Vorfahrtszeichen hat eine 46-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Diedorf missachtet. Die Frau wollte um 17.05 Uhr mit ihrem BMW von der Lindenstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen.

9000 Euro Schaden bei Unfall in Diedorf

Dabei übersah sie laut Polizei einen bevorrangten 27-jährigen Ford-Fahrer, der auf der Hauptstraße in Richtung Augsburg fuhr. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 9000 Euro. (thia)