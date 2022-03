Diedorf

vor 18 Min.

Waldkindergarten in Diedorf steht auf der Kippe

So sieht es in einem Waldkindergarten aus: Die Kinder verbringen den ganzen Tag im Wald - falls es nicht zu sehr stürmt. Dabei lernen sie genauso nach einem pädagogischen Konzept wie in üblichen Kindergärten. In Diedorf steht das Projekt jetzt jedoch wieder auf der Kippe.

Plus In Diedorf wollten besonders viele Eltern einen Platz im Waldkindergarten. Verwaltung und Gemeinderat reagierten sofort. Doch nun ist das Projekt wieder unsicher.

Von Jana Tallevi

Es war eine im Landkreis noch nie erlebte Überraschung: Bei einer Umfrage von Gemeinde und Landratsamt im vergangenen Jahr hatte sich ein Bedarf wie in keiner anderen Kommune an Plätzen in einem Waldkindergarten ergeben. 71 Eltern hatten demnach Interesse angemeldet, gleich im September 2021 hätten zwei Gruppen gefüllt werden können. Das hat der Markt Diedorf freilich nicht geschafft. Doch im Moment laufen die Vorbereitungen für eine Gruppe, die an der Wellenburger Straße ihre Station bekommen und dann im September 2022 tatsächlich starten soll. Doch nun gab es eine zweite Überraschung.

