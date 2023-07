Warum Biburger ihren Gasthof für Vereine retten wollen

Ende des Jahres schließt der "Hirsch" im Diedorfer Ortsteil. Damit geht der Mittelpunkt des Dorflebens verloren, fürchten viele. So könnte eine Lösung aussehen.

Die Entscheidung von Karl Gessler ist unwiderruflich: Ende des Jahres sperrt er den Gasthof Hirsch in Biburg zu. 42 Jahre lang hat Karl Gessler den Betrieb geführt, den er von seiner Tante übernommen hatte, nun geht er in den Ruhestand. Neu verpachten will er seine Gaststätte nicht. Im Grunde eine persönliche Entscheidung – wenn da nicht die weitreichenden Folgen für die Vereine und die gesamte Dorfgemeinschaft von Biburg wäre. Inzwischen befasst sich auch die Gemeinde Diedorf mit der Sache. In dieser Woche hat der Gemeinderat vor Ort getagt, um Lösungsmöglichkeiten zu besprechen.

Allein 700 Vereinsmitglieder, vom Schützen- über den Theaterverein bis zum Frauenbund und der Pfarrgemeinde, sie alle seien von der Schließung betroffen, haben die Vereine gemeinsam im Vorfeld der Sitzung an die Gemeinde geschrieben. Tatsächlich spielt sich im „Hirsch“ ein Großteil des Dorflebens ab: Im Keller trainieren die Schützen mehrmals in der Woche, der Theaterverein nutzt den 250 Quadratmeter großen Saal für seine Aufführungen. Etwa 100 Biburgerinnen und Biburger waren zu der Sitzung gekommen, bei welcher der gemeinsame Sprecher, Alexander Birner, noch mal darlegte, was für sie auf dem Spiel steht.

Högg: „Gemeinde kann nicht mehr alles zahlen“

„Seit vielen Jahrzehnten ist der Hirsch Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens“, so Birner. Die Gemeinschaft im Dorf sei gut, nun würde sich die einmalige Chance bieten, im bald ehemaligen Gasthof ein Bürger- und Vereinszentrum zu schaffen. Eine Idee, die auf Anhieb auch bei Bürgermeister Peter Högg und dem Gemeinderat gut angekommen ist. Wobei der Bürgermeister gleich eine Einschränkung machte: „Die Zeiten haben sich geändert. Die Gemeinde kann nicht mehr alles zahlen.“

Gemeinderat Diedorf Die Gemeinderatssitzung im Gasthof Hirsch in Biburg verfolgten etwa 100 Bürgerinnen und Bürger.





Dennoch gebe es gute Lösungen, die möglich wären. So könnten die Vereine gemeinsam, eventuell auch mit der Gemeinde, eine Genossenschaft oder eine andere Gesellschaft gründen und das mögliche Bürgerhaus betreiben. „Die Gemeinde könnte den Hirsch mieten und die Vereine können als Untermieter auftreten. Oder umgekehrt“, so der Bürgermeister. Über einen Mietvertrag für zehn Jahre habe man schon mit dem Besitzer gesprochen, so Högg weiter.

Die Zeitspanne von zunächst zehn Jahren biete möglicherweise einen zusätzlichen Vorteil, so Gemeinderat Michael Breitsamter ( CSU). „Das ist genau die Zeit, in der wie die Spitze bei den Kindern erwarten, für die eine Betreuung angeboten werden muss“, erinnerte er. Auch Vereinssprecher Alexander Birner hatte zuvor angesprochen, dass möglicherweise die Räumlichkeiten nicht nur von den Vereinen genutzt werden könnten, sondern auch für die Betreuung von Grundschulkindern, auf die ab 2026 ein Rechtsanspruch besteht.

Horst Heinrich (CSU) ging noch einen Schritt weiter. In Blicknähe des Hirsches befindet sich die kommunale Kita „Schatzkiste“, die eventuell ganz oder teilweise in das mögliche Bürgezentrum umziehen könnte. Eventuell könnten die Räumlichkeiten auch für private Feiern vermietet werden. „So etwas haben wir in Diedorf nämlich bislang nicht“, so Heinrich. Doch das sind bislang nur Vorschläge. „Vereine und Kinderbetreuung in einem Haus, das gibt strenge Auflagen“, warnte Gemeinderat Alexander Neff (SPD).

Klar ist: Die Bewirtung im Gasthaus fällt weg

Daniel Fendt (WfD) gab darüber hinaus zu bedenken, dass der „Hirsch“ in Zukunft nicht mehr der sei, wer er war. Schließlich falle mit dem Ende des Gasthofs die gute Bewirtung weg. „Da muss nun die Gemeinschaft einspringen.“ Fest steht: Bis Ende des Jahres muss die Entscheidung der Gemeinde gefallen sein. Im September wollen sich deshalb die Fraktionsvorsitzenden aus dem Gemeinderat mit den Vereinsvorsitzenden treffen, um über mögliche Betriebsmodelle zu sprechen. Das Nutzungskonzept soll später folgen. „Wir suchen eine Lösung, aber die wird es nicht zum Nulltarif für die Vereine geben“, so der Bürgermeister abschließend.