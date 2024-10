Warum namhafte Künstler und Jazzgrößen gerne in der Immanuelkirche in Diedorf gastieren

Wäre der evangelische Pfarrer Alan Büching nicht selbst leidenschaftlicher Musiker und in der Szene bestens vernetzt, hätte sich die Immanuelkirche in Diedorf wohl kaum zu einem festen Bestandteil der Kulturszene im Raum Augsburg entwickelt, wo namhafte Künstler gerne spielen und die Besucher keine Tickets bezahlen müssen.

Die Idee, die stimmungsvolle Immanuelkirche auch als Veranstaltungs- und Konzertsaal zu nutzen, hatte Büching schon, als er 2014 als Pfarrer nach Diedorf kam. Da er früher am Konservatorium Geige studiert hat und als Musiker sehr aktiv war, hat Büching der Musik auch als Pfarrer nie ganz die Musik aufgegeben. Als er in Königsbrunn tätig war, hat er dort zum Beispiel auch jährlich die „Königsbrunner Jazznacht“ mit verschiedenen Künstlern organisiert. Seine persönlichen Kontakte in der Branche kommen ihm auch in Diedorf zugute. So kommen namhafte Größen wie Jazzsängerin Sarah Kaiser oder Wolfgang Lackerschmid.

Die Musiker schätzen die familiäre, schöne Atmosphäre in dem besonderen Kirchenraum in Diedorf sowie die herzliche und persönliche Betreuung. „Das ist ihnen lieber als irgendeine Stadthalle“, meint Büching. Und egal, wie hoch die Gage ist - es gibt keine Tickets und keinen Eintrittspreis, nur freiwillige Spenden. „Die einen werfen 100 oder 50 Euro in den Hut und ein anderer nur zwei Euro. Das eine Konzert macht Minus, das andere Plus, aber das geht übers Jahr gerechnet fast immer auf“, sagte Alan Büching voriges Jahr in einem Interview. Die Idee ist: Auch Menschen, die nicht viel geben können, sollen ins Konzert kommen können. „Außerdem ist es sehr passend, wenn eine Kirche, in der am Sonntag Gott der Kreativität, des Schönen, der Freude am Leben gefeiert wird, für Kultur und inspirierende Musikerlebnisse offen ist. Auch wenn es mal ein finanzielles Minus geben sollte, kann uns als Kirchengemeinde das wert sein“ so Pfarrer Büching.

Derzeit läuft in Diedorf die „Herbstmusik“ mit Cash-n-Go am 19. Oktober

Aktuell hat wieder die „Herbstmusik“ begonnen, eröffnet wurde sie vom Star-Geiger Sandro Roy, der seit einigen Jahren in Neusäß lebt. Namhafte regionale Gruppen wie „Cash-n-Go“, Magpie Alley, die Irene-Sperr-Band und die Spirit-of-A Bigband werden bis zum Jahresende zu Gast sein. Alle Konzerte finden in der Immanuelkirche Diedorf, Lindenstraße 20, immer um 19 Uhr statt. Ein besonderes Benefiz-Konzert spielt Cash-n-Go am 19. Oktober: Als Hörakustikmeister will Sänger Thomas Haala mit dem Spendenerlös das Hilfsprojekt „Hören helfen in Peru“ unterstützen, einen gemeinnützigen Verein, der sich seit 2013 um hörbeeinträchtigte Kinder und Erwachsene in Cajamarca, Peru kümmert.

