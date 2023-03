Was der Heilige Franziskus in Diedorf erzählen kann

Er konnte der Legende nach mit Tieren sprechen. Nun präsentiert das Diedorfer Theaterhaus Eukitea ein Puppenstück über den Heiligen Franziskus.

Ein musikalisches Puppenspiel über das Leben des heiligen Franziskus von Assisi, liebevoll inszeniert für kleine und große Kinder ab fünf Jahren und die ganze Familie ist "Bruder Maus, Schwester Lerche und das Lied von Sonne Mond und Sternen". Diese Produktion des Theaters La Favola wird am Sonntag, 26. März, ab 16 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea gezeigt. Es gibt noch Karten.

Die Überraschung ist groß, zwei blinde Passagiere im Koffer des Italienurlaubs! Es sind "Bruder Maus" und "Schwester Lerche" aus Assisi, einer wunderschönen Stadt in Umbrien. Die beiden possierlichen Tiere wandeln auf den Spuren des Francesco Bernardone, besser bekannt als Franz von Assisi und erzählen, was sie Spannendes von dem Heiligen erfahren haben: von seinem Traum Ritter zu werden, seiner "Umkehr", von mühsamen Kirchenbauten, seinem großen Herzen, seiner Freundschaft zu Clara und den Begegnungen mit Papst und Wolf.

Das Leben des Heiligen wird im Diedorfer Theaterhaus erzählt

Das Puppentheater "La Favola", Daniel Ruf und Michael Gleich, erzählt die Geschichte des heiligen Franziskus, dessen Botschaft vom einfachen Leben und der achtsamen Liebe zu allen Geschöpfen immer noch aktuell ist. Einfühlsam und kindgerecht, humorvoll und dennoch mit Tiefgang, mit Figuren aus eigener Werkstatt, farbenfrohen Bildern, schöner Musik und viel Liebe zu Italien. "Bruder Maus, Schwester Lerche und das Lied von Sonne, Mond und Sternen" entstand in Kooperation mit der Barfüßerkirche anlässlich des Jubiläumsjahres "800 Jahre Franziskaner in Augsburg" im Jahr 2021.

La Favola (italienisch "Das Märchen/Die Fabel") ist eine mobile Puppenbühne aus Augsburg. Gegründet wurde es von Grafik-Designer Daniel Ruf, der sich so den Traum einer eigenen mobilen Puppenbühne erfüllte. Gemeinsam mit dem Schauspieler und Puppenspieler Michael Gleich spielt La Favola in Kindergärten, Kitas und Schulen, auf Kinder- und Gemeindefesten, in Kirchen, auf privaten Festen sowie in Theatern und auf Festivals. Gespielt wird mit selbst hergestellten klassischen Handpuppen, Tischmarionetten, Stabpuppen und Klappmaulfiguren.

Karten gibt's für 15 Euro, ermäßigt 13 Euro und Kinder acht Euro unter tickets@eukitea.de oder Telefonnummer 08238/964743-96. Einen Online-Ticketshop findet man unter www.eukitea.de. Das Theatercafé ist ab 15 Uhr geöffnet.

