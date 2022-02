Diedorf

vor 17 Min.

Was der Kalif Storch beim orientalischen Fasching im Eukitea erlebt

Plus Zwangsweise musste das Diedorfer Eukitea-Ensemble wegen der Corona-Pandemie monatelang pausieren. Ein orientalischer Fasching für Kinder setzte dem jetzt ein Ende.

Von Diana Zapf-Deniz

Leeres Theaterhaus, virtuelle Aufführungen im Live-Stream - monatelang musste das Diedorfer Eukitea-Ensemble auf Vorstellungen vor Livepublikum verzichten. Am Sonntag war erstmals nach großen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie wieder richtig was los im Theaterhaus. Viele Kinder kamen mit ihren Eltern verkleidet zum "Orientalischen Kinderfasching". Und sie kamen an diesem Nachmittag voll auf ihre Kosten.

