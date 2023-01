Was die kleine Meerjungfrau im Eukitea-Fasching erlebt

Vom Badezimmer ins weite Meer: Einen Wassermänner- und Nixenfasching feiert das Diedorfer Theaterhaus Eukitea im Februar. Dabei ist einiges geboten.

Fantasievolle Kostüme ausgepackt und rein ins Verkleidungs-Vergnügen: Einen Wassermänner- und Nixen-Fasching feiert das Diedorfer Theater Eukitea an den beiden Sonntagen, 12. und 19. Februar, jeweils ab 16 Uhr. Im Zentrum des munteren Spiels mit maskierten Kindern und Eltern steht dabei das Kindertheaterstück „Die kleine Meerjungfrau“. Doch das ist nicht alles.

Beim Faschingssonntag für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie gibt es neben Theater auch Livemusik sowie fröhliche Spiele und bunte Faschings-Köstlichkeiten im Theatercafé. Alles beginnt in einem Badezimmer. Als aber das Wasser aus der Wanne läuft, verwandelt sich der Raum in die geheimnisvolle Welt der lieblichen, abenteuerlustigen Meerjungfrau, die ihr Glück in der Liebe zu einem Menschen sucht. Die kleinen und großen Zuschauer, die sich in das Geschehen einbringen können, erleben hautnah die aufregende Geschichte von der übergroßen Sehnsucht der Nixe, von ihren Schwestern, dem Meereskönig, der Meerhexe, von wundersamen Meeresbewohnern und des schönen, schwarzhaarigen Prinzen.

Puppen und Schauspieler vereint auf Diedorfer Bühne

Die liebevoll, bis ins Detail gestalteten Puppen von Michael Gleich und seinem Figurentheater Luftsprung sowie Josefine Volk und Musiker Fred Brunner zeichnen die Theaterproduktion aus. Nach der Vorstellung lädt die kleine Meerjungfrau samt Meerkönig und Meerhexe zu einem rauschenden, fröhlichen und bunten Fest mit lustigen Spielen und leckeren Naschereien. Große und kleine Gäste können verkleidet kommen und mitfeiern.

Karten für 16 Euro, ermäßigt 14 Euro sowie Kinder acht Euro gibt's per E-Mail tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/964743-96. Der Online-Ticketshop ist unter www.eukitea.de zu finden. Theaterkasse und Café haben ab 14 Uhr geöffnet.

