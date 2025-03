Wasserschlucker für die Feuerwehr Diedorf

Bei sehr geringem Wasserstand bleibt meist noch Wasser in ausgepumpten Kellern. Grund dafür ist, dass die Tauchpumpe der Feuerwehr diese geringen Mengen oftmals nicht mehr ansaugen kann. Abhilfe schafft ein Wasserschieber und ein Wasserschlucker. Mit dem Wasserschieber können Feuerwehrleute das noch stehende Wasser in einen Wasserschlucker und damit nach draußen befördern. Die Freiwillige Feuerwehr Diedorf hat einen solchen Wasserschlucker von der Versicherungskammer Bayern als Spende erhalten. Florian Ramsl übergab ihn an den stellvertretenden Kommandanten Michael Kruis (rechts). (AZ)

