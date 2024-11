Weihnachtsbaum in Diedorf steht - ist es der Letzte in dieser Größe?

Ganz schön viel los vor der Schmuttertalhalle in Diedorf: Vor wenigen Tagen hat der Bauhof mithilfe der Feuerwehr den üblichen, großen Weihnachtsbaum aufgestellt. Er wird gerade mit Lichtern versehen und soll die Advents- und Weihnachtszeit in der Marktgemeinde etwas heller machen. Wegen Terminschwierigkeiten ist in diesem Jahr neben dem Weihnachtsbaum noch der Maibaum zu sehen, er soll erst, so Bürgermeister Peter Högg, in wenigen Tagen umgelegt werden. Neben dem großen, prächtigen Weihnachtsbaum ist seit einigen Monaten übrigens ein kleiner Nadelbaum eingepflanzt. Er soll in einigen Jahren den Christbaum aus dem Wald oder einem Diedorfer Garten ersetzen, so der Bürgermeister. Allerdings: „Solange wir große Bäume gespendet bekommen, stellen wir die auch vor der Schmuttertalhalle auf“, verspricht Peter Högg. Vor dem Seniorenheim in Diedorf und vor der Feuerwehr in Anhausen sind ebenfalls nachhaltige Tannenbäume eingepflanzt worden. An beiden Stellen gibt es bereits in diesem Jahr keine zusätzlichen Christbäume mehr. Aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen geht die Gemeinde Diedorf bei den Bäumen vor den Kitas ebenfalls einen anderen Weg: Dort gibt es keine Beleuchtung mehr, die Kinder sorgen stattdessen selbst für passenden Schmuck. (jah)

