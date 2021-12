Weitere Impfaktion gegen das Coronavirus in Diedorf

Wegen der großen Nachfrage nach Impfungen plant die Marktgemeinde Diedorf eine weitere Impfaktion. Auch das Testangebot im Ort soll ausgeweitet werden.

Sehr schnell waren die Termine der spontan geplanten und organisierten Diedorfer Impfaktion am Samstag, 11. Dezember, vergeben. Nun hat sich der Markt Diedorf für eine weitere Impfveranstaltung entschieden. Die nächste Impfaktion in der Marktgemeinde findet am Samstag, 15. Januar, von 10 bis 17 Uhr, in der Schmuttertalhalle Diedorf statt.

Die Anmeldung ist ab Montag, 13. Dezember, unter Telefon 08238/3004-999 möglich. Weitere Informationen finden Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage des Landratsamtes Augsburg oder des Marktes Diedorf.

Neue Teststation am Zentrum für Begegnung

Es gibt noch weitere Neuigkeiten aus Diedorf: Bürgermeister Peter Högg freut sich über die neue Corona-Teststation in der Marktgemeinde, die sich auf dem Gelände des "Diez - Diedorfer Zentrum für Begegnung" in der Bahnhofstraße 18 in Diedorf, befindet. Testmöglichkeit ist von Montag bis Freitag, 7 bis 10 Uhr und 16 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr. (AZ)

