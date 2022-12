Weitere Termine für "Das goldene Schloss" im Eukitea

Das Theaterhaus in Diedorf zeigt seine Märchenproduktion für die Weihnachtszeit noch einige Male. Es gibt noch Karten.

Lust, mit der ganzen Familie einen Theater- und Märchennachmittag in den Weihnachtsferien oder auch noch danach zu verbringen? Dann bietet sich die diesjährige Familienproduktion des Eukitea in Diedorf an. Das Theaterhaus hat in diesem Jahr "Das goldene Schloss", einstudiert, eine zauberhafte Märchenproduktion nach einer schwedischen Überlieferung. Nachdem die Vorstellung am 26. Dezember krankheitsbedingt ausfallen musste, gibt es nun noch Karten für die weiteren Vorstellungen.

Das passiert: Am Rande eines Waldes liegt eine saftige Wiese, die immer wieder des Nachts zertrampelt wird. Der Bauer, dem die Wiese gehört, möchte dem Rätsel auf den Grund gehen. Sein jüngster Sohn (Bruno-Mirko Markov) entdeckt beim Wache sitzen, dass drei zauberhafte Mädchen im Mondschein auf der Wiese tanzen. Er verliebt sich in das schönste der drei Mädchen, eine verzauberte Prinzessin (Lena Katharina Merle). Dem Jüngling gelingt es, die Gunst der Prinzessin zu erlangen. Er erfährt, dass sie gemeinsam mit ihren beiden Hoffräulein in einem weit entfernten Schloss gefangengehalten wird und nur nachts für kurze Zeit entfliehen kann. Schweren Herzens müssen sich die Liebenden trennen, da die Prinzessin zurück aufs Schloss muss.

Die Vorlage für die Produktion stammt aus Schweden

Doch der junge Mann gibt nicht auf. Er macht sich auf, die geliebte Königstochter zu befreien. Eine zauber- und märchenhafte Reise steht ihm nun bevor, an dessen Ende ... das wird freilich noch nicht verraten. Die Geschichte ist inspiriert vom schwedischen Märchen "Das schöne Schloss, östlich von der Sonne, nördlich von der Erde". Das Ensemble kombiniert für seine fantasievolle Geschichte für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie wieder menschliche Darstellende und Puppenspiel (Michael Gleich). Livemusik und Kompositionen steuert Fred Brunner bei.

Lena Katharina Merle und Bruno-Mirko Markov spielen Hauptrollen im neuen Eukitea-Weihnachtsmärchen "Das goldene Schloss". Foto: Marcus Merk

Begleitend zur Theaterproduktion stehen in einer Ausstellung rund um das Thema "Auf den Wegen zum Glück" Puppen und Requisiten aus den ehemaligen Wintermärchen im Mittelpunkt. Im Theatercafé, zwischen dampfenden Tassen und knusprigen Köstlichkeiten, wartet auch in diesem Jahr ein Märchenquiz auf ratefreudige Familien.

So gibt es Karten für die Vorstellungen

Vorstellungen gibt es noch am Freitag, 30. Dezember, sowie Freitag, 6., Samstag, 7., Sonntag, 8. und Sonntag, 15. Januar. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, Theatercafé und Ausstellung sind ab 14 Uhr geöffnet. Karten für 16/14/acht Euro gibt's unter tickets@eukitea.de oder per Telefon 08238/96474396 sowie an der Theaterkasse (an den Aufführungstagen geöffnet ab 14 Uhr). (lig/jah)

Lesen Sie dazu auch