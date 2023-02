Diedorf

11:40 Uhr

Wie eine Diedorferin gegen den Hunger in Kenia kämpft

Das LandsAid-Projekt in Kenia legt besonderen Wert auf die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen. In der Mitte des Bild zu sehen ist die Diedorferin Susanne Dreschl-Bogale.

Plus Von der Uni ab nach Afrika: Warum sich die Diedorfer Wissenschaftlerin Dr. Susanne Dreschl-Bogale für ein Ernährungsprojekt in Kenia begeistert hat und was ihr zu schaffen macht.

Von Nicola Jäckel

Wieso haben Sie sich dazu entschieden, bei LandsAid als Projektmanagerin anzufangen?



Dr. Susanne Dreschl-Bogale: Ich arbeite gerne im interkulturellen Kontext. Vor allem bei Projekten, die so erfüllend sind wie das in Kenia.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

