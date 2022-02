Diedorf

vor 4 Min.

Diedorf muss nachverhandeln: Wie geht es beim Glasfaserausbau weiter?

Plus Das Unternehmen Deutsche Glasfaser versprach schnelles Internet für alle Diedorfer. Doch nun sollen doch nicht alle Haushalte angeschlossen werden.

Von Jana Tallevi

Ein Glasfaseranschluss für jede Adresse in Diedorf - das war das Versprechen der Firma Deutsche Glasfaser vor der Haushaltsumfrage in Diedorf. Kurz vor Weihnachten hatte das Unternehmen mit seinem Partner M-net die Mindestanzahl von 40 Prozent aller Haushalte in der Marktgemeinde erreicht. Dem Angebot nach sollen Anschlusskosten entfallen, wenn sich der Haushalt für mindestens zwei Jahre mit seinem Telefon- und Internetanschluss an eines der beiden Unternehmen bindet. Doch jetzt wurde im Gemeinderat Diedorf deutlich, dass wohl doch nicht alle Haushalte zum Zug kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen