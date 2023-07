Wie in Diedorf in der Schule noch ein Klassenzimmer gefunden wurde

Die Zahl der Schulkinder steigt auch in der Marktgemeinde. Weil die Gemeinde aber ein Gebäude an anderer Stelle gekauft hat, muss noch nicht erweitert werden.

So viel war den Diedorfer Gemeinderäten schon lange klar: Weil die Schülerzahlen steigen, wird jedes Jahr mindestens ein neues Klassenzimmer für die Grund- und Mittelschule benötigt. Dafür war zunächst vorgesehen, die Containeranlage auf dem Pausenhof zu erweitern. Doch dieser Plan muss im Moment nicht durchgeführt werden, berichtet Bürgermeister Peter Högg nach der jüngsten Gemeinderatssitzung. Denn in der Schule selbst ist das benötigte Klassenzimmer jetzt doch noch „gefunden“ worden.

Schon vor ein paar Jahren hatten Gemeinderätin Anita Rosas-Wolf (WfD) und Kollegen mit der Schulleitung und dem Elternbeirat auf einer Tour durch die Schule genau hingeschaut und jeden Raum auf seine möglichst durchgängige Nutzung untersucht. Damals gab es auch ein paar rote Linien. Dass nun die Erweiterung der Container nicht nötig wird, liegt auch daran, dass nun doch geschieht, was damals noch nicht möglich schien: Die Familienstation der Gemeinde Diedorf, die bislang in einem Klassenzimmer untergebracht ist, wird ausziehen – und schon steht der benötigte Raum zur Verfügung.

Familienstation zieht in die Lindenstraße 3

Doch die Familienstation wird nicht auf die Straße gesetzt. Inzwischen ist die Gemeinde nämlich im Besitz eines Gebäudes in der Lindenstraße 3. So kann die öffentliche Raumnot gelindert werden. Im ersten Stock wird dort gerade saniert, sodass geeignete Räume samt Sanitäranlagen für die Familienstation geschaffen werden können. Parkplätze stehen vor dem Haus auch zur Verfügung, sogar der Garten kann genutzt werden, ergänzt Amtsleiter Herbert May. Zudem liege die Familienstation, die ab September in den neuen Räumen zu finden sein wird, dann noch zentraler.

Doch noch reicht der Platz in der Schule damit für das nächste Schuljahr nicht ganz aus. Auch die Mittagsbetreuung benötigt mehr Platz. Für sie soll die Volkshochschule aus ihrem seit Langem als Büro genutzten Container weichen. Apropos Volkshochschule: Die wird in den Abendstunden zwar weiterhin einzelne Klassenzimmer für ihre Kurse nutzen. Doch mit dem Sitz des regionalen Bildungszentrums Diedorf im Umweltzentrum in Kreppen sei man nicht mehr so glücklich, so Bürgermeister Högg. Wahrscheinlich sei ein Büro, das zentraler liegt, günstiger, glaubt er.

Die Gemeinde Diedorf spart einen hohen Betrag an Miete

Zurück zur Schule: Auch wenn das eine Klassenzimmer und der zusätzliche Raum für die Mittagsbetreuung für das Schuljahr 2023/24 ausreichen, werden für die nächsten Jahre größere Veränderungen erwartet. Unter anderem soll ab 2026 ein Rechtsanspruch für Erstklässler auf eine Ganztagsbetreuung bis 16 Uhr gelten, die jedes Jahr erweitert wird. Für den Moment, so Herbert May, spare die Lösung dem Steuerzahler zumindest jährliche Mietkosten für weitere Container in Höhe von 200.000 Euro.