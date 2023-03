Wie kostet die neue Bahnlinie eigentlich die Gemeinde Diedorf?

Plus Eine ganz neue Trasse für den Fernverkehr zahlt die Bahn. Das ist bei einer Erweiterung der Bestandsstrecke nicht so. Nun sorgt sich der Gemeinderat um die Kosten.

Lange war es ruhig in Diedorf rund um das Thema Varianten- und Trassenwahl für die neue Fernverkehrsverbindung Augsburg– Ulm. Dabei habe man sich vor Ort durchaus geärgert über die letzte Pressemitteilung der Bürgerinitiative Schwabentrasse, sagte jetzt Daniel Fendt im Namen des Diedorfer Arbeitskreises Verkehr auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es ging dabei um die Ablehnung sämtlicher Trassen entlang der Autobahn. Vielleicht müsse man da lauter werden, so sein Fazit. Denn nun ist eine Information zur Gemeinde gedrungen, die dort neu war: Der Ausbau der Bestandstrasse könnte für die Gemeinde erhebliche Kosten nach sich ziehen. Die Rede ist von einem finanziellen Fiasko.