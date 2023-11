Wie und wo kann sich Diedorf weiter entwickeln?

Diedorf will seine Ortsmitte entwickeln. Nur über das Wie ist man sich noch nicht einig. Die Beratungen dazu in den Fraktionen des Gemeinderats werden schon bald beginnen.

Bauland ist knapp. Wie viele Kommunen im Umland von Augsburg ist auch die Gemeinde Diedorf auf der Suche nach neuem Wohnraum. Damit dies möglichst schnell gelingen kann, will sie sich professionell beraten lassen. Das war einhellige Meinung in der letzten Marktgemeinderatssitzung. Mit einer Klausurtagung zur Entwicklung der Ortsmitte soll es Anfang 2024 losgehen. Im Vordergrund steht dabei, im Kampf gegen den Klimawandel keine neuen Bauflächen auszuweisen, sondern möglichst brachliegende und ungenutzte Bereiche im Ort umzunutzen.

Diedorf wächst. Laut Demographie-Spiegel Bayern soll die Einwohnerzahl in Diedorf in 20 Jahren um mehr als 8 Prozent steigen. Gründe dafür sind die Nähe zur Großstadt und die gute Verkehrsanbindung, aber auch der Aufbau eines Medizincampus im Westen Augsburgs. Um den ländlichen Raum auf diesen Veränderungsprozess vorzubereiten, hatte die Regio Augsburg Wirtschaft verschiedene Beratungstage in diesem Jahr angeboten. Diedorfs Bürgermeister Peter Högg (Wir für Diedorf) und sein Stellvertreter Thomas Rittel (CSU) waren ebenso dabei wie Kerstin Mahrenholz von der Stadtplanungsfirma Cima. Sie gab die Infos in der letzten Sitzung an die Diedorfer Gemeinderäte weiter. Unter anderem sei entscheidend, die Bürger in den Ortsentwicklungsprozess von Anfang an einzubinden und Möglichkeiten auszuloten, wie sich die Gemeinde an Wohnungsbauprojekten beteiligen kann – sei es durch die Gründung von eigenen Wohnungsbaugesellschaften oder als Mieter bei einem Investor. Entscheidend bei allen Überlegungen sei, so Mahrenholz: „Sie sollen für sich Ihren Weg finden.“

Drei kleinere Entwicklungszentren sind in Diedorf im Fokus

Wie dieser Weg aussehen könnte, beschrieb Bürgermeister Högg. Um die Ortsentwicklung in Diedorf möglichst rasch vorantreiben zu können, schwebt der Gemeinde ein Konzept mit mehreren kleinen Entwicklungszentren vor. Dabei gehe es um drei Bereiche im Ort, erklärte Högg. Auf der Brachfläche am Goldammerweg, die der Gemeinde gehöre, solle in ein bis zwei Jahren neuer Wohnraum entstehen. Auf dem Areal zwischen B300, Wellenburger Straße und Lindenstraße sei in zwei bis drei Jahren die Entwicklung der neuen Ortsmitte geplant – Verkaufsgespräche mit den Eigentümern liefen bereits. Das dritte Gelände an der Schmuttertalhalle, wo vor Jahrzehnten eine neue Ortsmitte angedacht war, solle nachverdichtet werden.

Ob der vorgeschlagene Weg der richtige für Diedorf sein könnte, darüber ist man sich im Gemeinderat noch uneinig. „Die Idee war doch, ein Gesamtkonzept zu entwickeln“, wand Claudia Kargl von den Grünen ein. „Das sehe ich anders“, betonte Högg und ergänzte, „es könnte sein, dass wir uns nicht das letzte Mal getroffen haben“. Damit die weiteren Gespräche gelingen können, wurde am Ende der Aussprache ein Vorschlag von Maria Abbt (Wir für Diedorf) vom Bauausschuss aufgegriffen: Die Fraktionen werden in den nächsten Wochen ihre Standpunkte in Vorberatungen klären, bevor sie sich wieder zusammenfinden. Die gemeinsame Klausurtagung wird schon Anfang des Jahres stattfinden, erklärte Högg nach der Sitzung, und mit professioneller Unterstützung durch ein Planungsbüro erfolgen. „Wir sollten es nicht zu lange rausschieben“, meint er. Auch wenn für die Gemeinde die Zeit dränge, gab Raumplanungsexpertin Mahrenholz als Rat mit auf den Weg: Das erste, das Goldammer-Konzept „sollte so erfolgen, dass es im Zusammenhang mit den anderen beiden entwickelt werden kann.“

