Diedorf

vor 16 Min.

Wie viel bringt das neue Rückhaltebecken in Lettenbach?

Plus Seit 2014 lag der Antrag im Landratsamt, jetzt ist das Rückhaltebecken genehmigt, erfahren die Diedorfer auf der Bürgerversammlung. Sie hatten viele Fragen dabei.

Von Jana Tallevi

Wie steht es um die Gemeinde Diedorf? Wie hoch ist der Schuldenstand, wie viele Einwohner und Geburten gibt es in den Ortsteilen, und was ist in den kommenden Jahren geplant? Einen Überblick über die wichtigsten Fakten und Ereignisse rund um die Marktgemeinde hat jetzt Bürgermeister Peter Högg auf der Bürgerversammlung gegeben, die erstmals seit zwei Jahren wieder in einer Präsenzveranstaltung abgehalten werden konnte. Die Bürgerinnen und Bürger hatten aber auch ihre ganz eigenen Themen mitgebracht und bereits vorab, aber auch im Saal, viele Fragen gestellt und Anregungen vorgebracht. Wichtig dabei: Der Hochwasserschutz.

